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Учёные создали салфетку, способную следить за здоровьем

Сегодня, 07:15

Американские учёные из Вашингтонского университета создали салфетку, которая способна следить за состоянием здоровья обычного человека. Новое устройство имеет сверхчувствительные датчики, которые замеряют пульс, скорость вращения глаз и другие показатели человеческого тела.

 Салфетка и туалетная бумага, которая очень схожа с ней по структуре, является наноструктурированным композитом. В основе лежит углеродная нанотрубка и микропористые целлюлозные волокна. Уникальные свойства этих веществ и комплектующих учёные использовали для создания сенсора, который диагностирует ряд заболеваний.

 Специалисты пропитали обычную салфетку водой, а затем наклеили на запястье человека. Под влиянием пульса и биения сердца волокна стали растягиваться. Благодаря этому датчики и измеряют пульс. Когда сенсоры приклеили на очки, то они измеряли скорость моргания и вращения глаз. А когда изобретение прикрепили на палец, то датчики зафиксировали изменение расположения сустава.

Примечательно, что новый прибор имеет размеры всего лишь в несколько сантиметров. После использования его можно выбросить, или пользоваться как новым. Вес новинки также очень мал.

Применять её можно во многих областях науки и ежедневной деятельности человека. Например, он сможет определить состояние здоровья стариков и маленьких детей.


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