Новый японский препарат убивает грипп за 24 часа

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Японские ученые из «Shionogi» изобрели новый чудодейственный препарат, действие которого быстрее, чем другого противирусного лекарства. Одной дозы станет вполне достаточно, чтобы справиться с гриппом в течение дня.

В лаборатории представители Shionogi & Co провели научный эксперимент. В нем участвовали три группы больных, задачей которых было пить разные препараты. Первая группа должна была принимать только балоксавир марбоксил, вторая – осельтамивир (от фирмы «Тамифлю»), третья вовсе пила таблетки плацебо. Результаты таковы: в первой группе пациенты излечились за первые 24 часа, во второй – за 72, а в третьей больным потребовалось более 4 дней, чтобы справиться с вирусом.

Японская компания, используя опыт открытий в анти-ВИЧ-препаратах, разрабатывает новый вид лекарства для того, чтобы создать для клеток «барьер» против вирусной инфекции.

Ученые уже ожидают сертификат Министерства здравоохранения Японии. Это значит, что уже в конце весны первую партию препарата от гриппа можно будет купить в аптеках страны. Появится ли лекарство в других странах, пока еще неизвестно.