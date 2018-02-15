Ученые: В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных

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Ученые, представляющие институты Франции и Саудовской Аравии, заявляют, что на северо-западе страны найдены древние скульптуры животных. Они находятся в провинции Эль-Джауф в труднодоступных местах.

Ученые проводили исследования скальных пород в провинции Эль-Джауф в Саудовской Аравии и были поражены их результатами. На скальных породах вырезали верблюдов, быков, козлов и обезьян в натуральную величину. Возраст находки составляет две тысячи лет, и такие изображения редко встречаются в древнем искусстве.

На данный момент эксперты намерены установить, чем именно было для людей это место. Есть несколько гипотез касательно этого вопроса. Согласно первой, место не было населено людьми из-за труднодоступности, а потому изображения представляли собой пограничную метку. Также предполагается, что здесь совершали религиозные обряды.

Больше всего ученые склоняются к тому, что в Эль-Джауфе отдыхали караваны, шедшие через пустыню.