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Ученые: В Ботовской пещере найдены останки древних хищников

Сегодня, 04:45

Российские и британские ученые, представляющие Институт земной коры Сибирского отделения РАН, Оксфорд и Рурский университет в Бохуме (Германия), в Ботовской пещере нашли останки древних хищников. Александр Осинцев, глава секции спелеологии областного отделения РГО, завил, что это место позволит спрогнозировать климат на 20 тысяч лет вперед.

Всего в экспедиции по Ботовской пещере принимали участие 11 специалистов, прибывших из институтов России, Словакии, Германии и Великобритании. Основной задачей исследования выступает обнаружение новых ходов подземелья.

В пещере были обнаружены останки медведей, который представляет собой вид плейстоценовой фауны, напоминающий гималайского медведя. Они обитали в период, стартовавший 2,5 миллионов лет назад и закончившийся 11,7 тысяч лет назад. Пробы, взятые в пещере, позволят составить климатическую карту на 20-3- тысяч лет вперед.


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