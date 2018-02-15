Колумбийский мальчик нашел новый вид рыбы, жившей 90 млн лет назад

Сегодня, 04:15

Канадским палеонтологам стало известно о новом виде рыбы от мальчика, который нашел отпечаток рыбы во время экскурсии по монастырю Ла-Канделария в Колумбии. Возраст найденной рыбы – 90 миллионов лет.

Мальчик увидел рыбу на известняковой плите, которыми был вымощен внутренний дворик монастыря Ла-Канделария, находящийся недалеко от города Ракира. Он сфотографировал плиту с изображением рыбы и показал позже в музее в городе Вилья-де-Лейва.

Оксана Вернигора, одна из палеонтологов Канадского Университета Альберты, поведала миру ценность находки. Рыбу родом из мелового периода отнесли к семейству ящероголовых. Только 60 представителей этого вида рыб обитает в наше время на глубинах Мирового океана. Один вид зарегистрирован в Средиземном море.

Находка ящероголовой рыбы стала первой не только в Колумбии, а и во всей Южной Америке. На глубинах быстрых рек палеонтологам очень сложно добыть экземпляры ископаемых. Поэтому открытие стало ценным пополнением коллекции современной палеонтологии.

Новую рыбу ученые назвали по-латыни Candelarhynchus padillai.