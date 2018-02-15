В Швеции нашли древние насаженные на колья черепа

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Учёные нашли на торфяном болоте в Швеции насаженные на колья древние черепа, возраст которых равняется 8 000 годам. Примечательно, что на них прослеживаются следы от ударов тупыми предметами. Информацию о крупной археологической находке рассказывают археологи в журнале Antiquity.

Насаженные на колья черепа были найдены в 2009-2011 году во время раскопок у реки Муталастрем на торфяном болоте. Всего были обнаружены останки десятерых человек. Головы только двух из них были насажена на деревянные заострённые колья. Исследования показали, что погибшие жили около восьми тысяч лет назад. Девять черепов были головами взрослых людей, две женских головы, а мужских – четыре. Два черепа принадлежали людям в возрасте 20-35 лет, а черепу одного человека в момент смерти было в районе 50 лет. Кроме того, был найден целый скелет невыношенного плода или новорожденного. В момент смерти ему было 36-40 недель.

Учёные установили, что семь человек погибли от удара тупыми предметами. Женщины же погибли от множественных ударов по макушке, и только один мужчина скончался от такого же избиения. Конечно же поводом для избиений была агрессия. Скорее всего людей убили во время набега одного племени на другое.

Изначально черепа находились с останками, затем их выкопали и поместили в болото, о чём свидетельствуют останки мозга. В захоронении нашли останки животных и более чем 400 кольев, которые были ограждением. Скорее всего племена проводили таким образом ритуалы.