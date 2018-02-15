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Учёные: Через 20 лет обои заменят современные компьютеры

Сегодня, 02:45

Учёные уверены, что через 20 лет комнатные обои полностью заменят современные компьютеры. С таким заявлением выступил на научной конференции, проходящей в Дубае, Митио Каку.

То, что произойдёт через этот период, подчеркнул учёный, сможет изменить весь мир. Он станет совершенно иным. За 20 лет, согласно выводам физика, произойдёт столько открытий в различных сферах, что невозможное сегодня станет абсолютно реальным.

В частности, умная бумага, из которой станут изготавливать обои, сделает полностью ненужными домашние компьютеры. Человек будет получать необходимую информацию непосредственно со стены своего жилища. Помимо получения информации, новые обои станут огромными экранами, после чего станут не нужны и телевизоры.

Через «умную» стену человечество начнёт общаться со своими представителями, находящимися на других континентах. Более того, к той поре появятся новые контактные линзы. Они помогут их обладателям понимать язык, который им совершенно незнаком.

Новые линзы получат возможность мгновенного перевода и воспроизведения написанного для адресата текста прямо на его сетчатку глаз, взаимодействуя с «умными» обоями.


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