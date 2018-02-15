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В США объявлен состав участников следующей имитации полёта на Марс

Сегодня, 00:30

В США объявлен состав участников следующего эксперимента по имитации предстоящего полёта на Марс. Известно, что в этот раз экипаж будет «самым интернациональным».

Сообщение сделано пресс-службой Университета Гавайев. Очередной «имитационный» эксперимент, финансирование которого осуществляется NASA, является шестым по счёту. В составе нынешнего экипажа двое мужчин, являющихся выходцами из Шотландии и Кореи, и две женщины – гражданки Словакии и Австралии. Из мужчин, один преподаёт экономику в Университете Техаса, а другой работает астрофизиком. У женщин - профессии астробиолога и популяризатора науки.

Предполагается, что новый экипаж войдёт в комплекс, имитирующий марсианские условия, уже 15 февраля. В нём «колонистам» предстоит пробыть 8 месяцев. Как сообщается, в эксперименте желали принять участие и несколько россиян. По неоглашаемым причинам они не попали в состав нового экипажа.

Эксперимент по долговременному существованию в практически полной изоляции проводится на Мауна-Лоа, где рельеф местности напоминает марсианский. В ходе исследований учёные пытаются выявить то, с какими психологическими и медицинскими проблемами может столкнуться экипаж, высадившийся на Марсе. Слежение за «подопечными» специалисты производят, используя камеры внутри комплекса и разнообразные датчики, закреплённые на их телах.


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