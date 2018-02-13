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Обнаженная йога обеспечит высокую самооценку и незабываемый секс

Вчера, 23:50

Занятие йогой в обнаженном виде способствует повышению самооценки и настраивает на невероятный секс. Об этом сообщила тренер из Австралии.

 С некоторых пор занятие йогой становятся все более популярными среди общественности. Эта методика приведения своих мыслей и поступков в полное равновесие захватывает ежегодно тысячи последователей. Некоторые фанаты йоги просто не мыслят уже жизни без занятий. Именно одним из таких почитателей стала тренер по йоге 30-летняя Рози Риз из Австралии. До момента начала занятий девушка работала в финансовом отделе крупной предпринимательской компании.

В настоящее время – она инструктор йоги. Недавно Риз сообщила и внедрила в практику новую методику – на занятиях женщины обнаженные полностью. Это приводит к тому, что повышается самооценка и все последователи имеют невероятный секс со своим партнером. Эта сторона жизни клиентов остается за кадром, так как на уроках обнаженной йоги нет никакого секса, только медитация.


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