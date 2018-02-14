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Ученые повысили разрешение при 3D-печати металлов

Сегодня, 06:15

Ученые усовершенствовали метод 3D-печати, благодаря чему теперь возможно создавать металлические предметы с разрешением на уровне 100 нанометров.

 Ученые предложили печатать объекты из органического фоторезистера, который предварительно необходимо насытить металлом, а затем из полученного материала, при помощи пиролиза, удалить полимерную часть, сохраняя металл, что приведет к многократному уменьшению объекта. Фоторезист представляет собой жидкий полимер, затвердевающий под воздействием лазерных лучей.

 Специалисты из Калифорнийского технологического института под руководством Джулии Грир создали данный, абсолютно новый способ фотолитографии. Они взяли соединение из никеля и акрилатного лиганда, добавили основу из акрила и фотоинициатор. Через данную жидкую смесь они пропустили луч лазера, что привело к затвердеванию в некоторых местах. Затем деталь выдержали в атмосфере инертного аргона при высокой температуре, что сопровождалось уменьшением размеров объекта в 5 раз. После, деталь нагрели в формовочном газе до 600° С. Процесс привел к окончательному удалению полимеров и кислорода, а также к росту зерен, которые увеличились в среднем до 20 нанометров.


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