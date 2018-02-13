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Ученые: Нейросеть не может идентифицировать темнокожего человека

Вчера, 21:01

Нейросети не могут распознать темнокожих людей. Об этом официально заявили ученые Массачусетского технологического института, и это может создать проблемы в сотрудничестве с системами искусственного интеллекта.

 После некоторых проведенных исследований, эксперты официально заявили об ограниченных возможностях нейросетей. Оказывается, искусственному интеллекту совершенно не под силу распознать темнокожего мужчину или женщину. В результате исследования некоторым приборам, работающим на технологии искусственного интеллекта, показали 1200 разных фотоснимков с изображениями лиц. Подведение итогов доказало, что нейросеть не может правильно узнать граждан, которые имеют темнее тон кожи, чем нормальный. И при этом, специалисты подчеркнули, что тональность кожного покрова способствует коэффициенту ошибки прибора. Такая неточность спровоцирует в будущем неприятности и неудобства. Ведь приборы с искусственным интеллектом могут применяться в идентификации личностей, которых разыскивает полиция или спецслужбы. Неумение нейросети отличить темнокожего человека может создать необычайные проблемы.


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