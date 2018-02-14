В музее Лондона хранилось тайное послание от инопланетян

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В музейном чулане в Великобритании десятки лет хранились осколки космического корабля с важным посланием для землян.

Доктор Дэвид Кларк из университета Шеффилда в старом оловянном портсигаре в чулане научного музея Лондона обнаружил обломки небольшого НЛО, который упал на нашу планету в районе Сильфо Мур еще в 1957 году.

Данный неопознанный объект был обнаружен тремя местными жителями, и представлял собой диск из металла, диаметром около 43 см, и весом в 14 кг. Изначально все решили, что артефакт является частью спутника СССР, так как он был запущен за месяц до обнаружения загадочного предмета.

Данный диск подвергался активному изучению. Так, на его поверхности были обнаружены необычные иероглифа, похожие на символы, найденные на НЛО, упавшем в городе Розуэлл в США. Внутри него содержалась книга с медными страницами, в которой было напечатано сообщение из 2 000 слов. Согласно распространенной версии, его написал инопланетянин Улло, предупреждавший жителей Земли об опасности использования ядерного оружия. В конце книги было написано предостережение, что необходимо совершенствоваться, чтобы не исчезнуть.

Ряд исследований дали основание полагать, что это чей-то хороший розыгрыш, однако смущало то, что на оболочке содержался особый свинцовый слой для защиты от действия радиации, а медные части были сделаны из материала очень высокой пробы.