Учёные: Пришельцы уже три раза старались связаться с Землёй

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Недавно стало известно, что в районе трёх лет назад телескопом «Паркс» было зафиксировано ряд странных сигналов. Они исходили из галактики, которая находилась от Земли на расстоянии нескольких миллиардов световых лет. Некоторые учёные-футурологи полагают, что это были не звуки космоса, а попытки инопланетян связаться с человеческой расой.

Сигналы были получены в 2015 году, но спустя три года их природу никто не выяснил. Астрофизики даже не предпринимали никаких действий. Через некоторое время немецкие специалисты зафиксировали новые импульсы, которые выделяли много энергии. Затем и британские учёные заметили подобные сигналы. Они исходили из созвездия Весов, что в 20 млн световых лет от Земли.

Эксперты-футурологи считают, что эти сигналы являются посланием инопланетян. Однако является ли это правдой – не известно.

Учёные часто улавливают из космоса различные импульсы. Фантасты сразу же называют их инопланетными. Однако спустя десятки лет расшифровки оказывается, что это звук чёрной дыры, или взрыва звезды, или рождение нового космического тела. Стоит отметить, что по версии официальной науки, в нашей галактики не существует планет, пригодных для жизни, а инопланетян – тем более.