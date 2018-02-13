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Нанороботы из ДНК способны уничтожить опухоль

Сегодня, 17:15

Ученые из США и Китая создали нанороботов из нитей ДНК, которые способны находить раковые клетки, создавать тромбы в их кровеносных сосудах, и, таким образом, уничтожать опухоль.

 Хао Янь, ученый из университета в Аризоне, сообщил, что группа специалистов разработала первых автономных роботов из молекул ДНК, способных точечно доставлять определенные лекарства внутрь опухолей.

Роботы похожи на плоский лист, сплетенный из ниточек ДНК в виде «гармошечных» дверей у автобуса. Данный лист свернут в трубку, а его края «прошиты» другим типом ДНК-молекул, которые и определяют опухолевые клетки. При соприкосновении с патологическими клетками, данный шов разрушается, и содержащиеся внутри робота молекулы выходят из него, и вступают во взаимодействие с окружающей клеткой. Так, в месте их взаимодействия образуется тромб, который в дальнейшем блокирует ток крови, и препятствует проникновению в опухоль кислорода и питательных веществ.

В опытах на мышах было установлено, что нанороботы взаимодействовали только с тканями, пораженными опухолевыми клетками.

Ученые утверждают, что данная разработка может быть использована для борьбы с твердыми опухолями, а также при лечении других заболеваний, где нужна точечная доставка лекарственных веществ.


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