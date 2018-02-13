NASA при помощи «Хаббл» нашло в космосе «пингвина с яйцом»

Вчера, 23:30

Учёные из NASA при помощи телескопа «Хаббл» нашли в космосе пингвина с яйцом. Речь идёт о двух галактиках NGC 2936 и NGC 2937, которые в скором времени сольются в одну единую. Недавно фотоснимки явления попали в интернет.

В работе учёных-астрономов практически всё зависит от точного и качественного оборудования. В наши дни именно телескоп «Хаббл» считается самым профессиональным и точным. Он способен регистрировать излучение в инфракрасном диапазоне, к которому атмосфера Земли даже и не предназначена.

Недавно специалисты изучали взаимодействие двух галактик, которые более известны под названием «Пингвин с яйцом». Для их изучения использовался не только «Хаббл», но и Spitzer.

Галактики «Пингвин с яйцом» располагаются на расстоянии 326 миллионов световых лет от нашей планеты в созвездии Гидры. Открыл их немецкий астроном Алберт Март ещё в 184 оду. И только в 1966 году галактики включили в список галактик с нестандартной формой и взаимодействием друг с другом.

По прогнозам учёных, обе галактики в скором времени в результате своей эволюции сольются в единый объект.