Ученые: Раки-мутанты «захватили» Европу

Сегодня, 16:57

Ученые, представляющие Немецкий центр исследования онкологических заболеваний, во главе с биологом Франком Лико заявляют, что раки-мутанты «захватили» Европу. Эти особи добрались до Мадагаскара и Японии, чем угрожают популяции местных раков.

Раки-мутанты, которые более известны как мраморные раки, стали популярны на территории Германии в конце 90-х годов. Особь достигает длины до 15 сантиметров. Их особенностью выступает возможность самостоятельно размножаться и рожать сотни себе подобных.

По словам Франка Лико, немцы в своих аквариумах начинали с одного рака-мутанта, но через год у них уже было их двести. В результате их стали выпускать в ближайшие озера, а те, в свою очередь, достигали новых водоемов. Сейчас мраморные раки добрались до Японии и Мадагаскара. В ходе массы исследований ученые приняли решение выделить этих раков в отдельный вид из-за его способности к клонированию и появлению в аквариумах.