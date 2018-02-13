Учёный рассказал о размере и опасности Челябинского метеорита

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Об истинных размерах и опасности, которую скрывает Челябинский метеорит, по случаю пятилетия со дня падения небесного тела на поверхность Земли рассказал геолог и исследователь метеоритов Сергей Колисниченко. По словам учёного, на самом деле габариты космического объекта первоначально были гораздо более внушительны.

В частности, как подчеркнул исследователь, при попадании в земную атмосферу метеорит был соразмерен шестиэтажному дому, а его масса составляла порядка семи тысяч тонн. В ходе преодоления 100-километрового атмосферного барьера небесное тело «похудело» до двух тонн.

Отдельно учёный затронул вопрос безопасности изучения Челябинского метеорита, отметив, что существующие на нём земные бактерии при взаимодействии с внеземными веществами могут повести себя непредсказуемо. В этой связи он порекомендовал не трогать объект голыми руками.

Также Колисниченко подчеркнул, что Челябинский метеорит дал почву для исследований подобных событий прошлых лет. К примеру, по словам геолога, знания, приобретённые при изучении данного космического объекта могут дать ответ на многие вопросы, связанные с Тунгусским метеоритом, который так и не был найден спустя 100 лет после падения.