В Китае ученые воссоздали легкие из стволовых клеток

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Впервые за сотни тысяч лет ученые и профессора из Китая смогли вместе вырастить стволовые клетки легких в человеческом организме. Уже через год пациенты заметили отсутствие раннее сильно выраженных симптомов: кашля и затрудненного дыхания.

Было проведено новое исследование, согласно которому в результате получили возможность пересадки и выращивания новых стволовых клеток у человека в организме. Ранее такие опыты проводили только на животных, больных вирусом иммунодефицита.

Вскоре ученые подметили, что клетки человека могут воссоединяться с клетками мышей. На данный момент опыты еще не окончены. Специалисты говорят о большом прорыве в области медицины, и что они нашли верный способ в борьбе со смертельными вирусами.

Ранее стало известно, как человеческий мозг отвечает за ежедневные привычки.