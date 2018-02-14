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Ученые: В Перу найдены останки пришельцев

Сегодня, 03:45

Британский эксперт Эдсон Виванко заявляет, что в Перу найдены останки пришельцев. Тест ДНК показал принадлежность к homo sapiens, но это не говорит о том, что мумии не являлись пришельцами.

Очертания найденных останков, которые были мумифицированные, очень напоминают человеческое тело. Явным отличием являются вытянутая голова и по три пальца на конечностях. По мнению Эдсона Виванко, обнаруженные в Перу останки принадлежат к особям инопланетной цивилизации.

По результатам ДНК это homo sapiens, но этот вопрос очень спорный. Некоторые эксперты считают, что мумифицированные останки принадлежат младенцу человека, а деформация черепа объясняется ритуальным обрядом или наказанием за преступление. На данный момент исследователи продолжают проводить работы в Перу, чтобы они смогли ответить на волнующие научный мир вопросы.


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