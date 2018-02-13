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Аналитики выяснили, что 80% взрослых людей верят в инопланетян

Сегодня, 15:24

Американские аналитики благодаря опросу выяснили, что примерно 80 процентов людей в возрасте до тридцати лет, верят в существование инопланетной жизни, а также НЛО. Об этом передает информационный портал «ВладТайм».

Аналитики из агентства Marist Poll проинформировали, что новый опрос показал, что все больше людей стали верить в инопланетную жизнь. И если в 2015 году 52 процента жителей США утверждали, что верят в НЛО, то в начале 2018 года в гуманоидов верят уже более 68 процентов людей.

Также 45 процентов людей заявили об уверенности, что пришельцы намного умнее, нежели люди. Ещё 55 процентов уверены в том, что уже в скором времени гуманоиды сами выйдут на связь с людьми.


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