VistaNews.ru


Новый спутник РФ начал работу со снимка аэропорта в Омске

Сегодня, 15:52

Как проинформировали сотрудники Роскосмоса, новый снимок РФ под названием «Канопус-В» №4 начал свою работу со снимка аэропорта в Омске. Свои данные аппарат передал на Землю 10 февраля.

Первого февраля на орбиту были выпущены спутники «Канопус-В» №3 и №4 и только 10 февраля они смогли передать снимки своего наблюдения. Первой фотографией аппарата №4 стал аэропорт Омска. На орбиту спутники вывела ракета марки «Союз-2.1а», которая также доставила туда девять малых устройств из Германии и Америки.

«Канопус-В» занимаются мониторингом природных и техногенных ситуаций, включая погоду, выбросы в атмосферу, сельское хозяйство и землепользование. Известно, что аппараты весят по 465 килограммов и находятся на высоте в 510 километров. Через пять лет они выйдут из строя, а на их место, как правило, поступят другие новые устройства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.