Новый спутник РФ начал работу со снимка аэропорта в Омске

Сегодня, 15:52

Как проинформировали сотрудники Роскосмоса, новый снимок РФ под названием «Канопус-В» №4 начал свою работу со снимка аэропорта в Омске. Свои данные аппарат передал на Землю 10 февраля.

Первого февраля на орбиту были выпущены спутники «Канопус-В» №3 и №4 и только 10 февраля они смогли передать снимки своего наблюдения. Первой фотографией аппарата №4 стал аэропорт Омска. На орбиту спутники вывела ракета марки «Союз-2.1а», которая также доставила туда девять малых устройств из Германии и Америки.

«Канопус-В» занимаются мониторингом природных и техногенных ситуаций, включая погоду, выбросы в атмосферу, сельское хозяйство и землепользование. Известно, что аппараты весят по 465 килограммов и находятся на высоте в 510 километров. Через пять лет они выйдут из строя, а на их место, как правило, поступят другие новые устройства.