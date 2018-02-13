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Новосибирские ученые научились снимать "термофильмы" о людях

Сегодня, 14:48

Учёные Института физики полупроводников СО Новосибирска изобрели тепловизоры, которые могут снимать "термофильмы" о людях, что способствует просмотреть их по типу рентгена.

 Данное устройство снимает 100 кадров за одну секунду. Благодаря этой частоте есть возможность обследовать человека не только без лишнего вреда для организма, но и в том случае если объект обследования слишком подвижный, к примеру, дети. Таким образом, можно определить патологии дыхательных путей или кровообращения. А самая усовершенствованная модель тепловизора поможет обнаружить и раковые опухоли.
Авторы устройства на данный момент пытаются ввести подобные приборы в медицину. Однако для более тесного сотрудничества с медицинскими учреждениями научным сотрудникам понадобится грант.


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