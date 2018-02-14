Европейские учёные определили массу самой большой частицы во Вселенной

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Массу W-бозона – самой большой частицы из всех существующих во Вселенной – определили европейские физики. Измерения производились исследователями посредством использования мощностей и возможностей Большого адронного коллайдера.

Специалисты, работающие над проектом, объяснили, каким образом им удалось достичь данного результата и рассчитать массу W-бозона, который, как известно, является переносчиком отрицательного взаимодействия. В ходе исследования были задействованы порядка четырнадцати миллионов подобных частиц, а длительность эксперимента составила семь лет. В итоге учёным удалось установить, что масса W-бозона - 800 019 мегаэлектровольт.

Ранее мы писали, что ученые нашли в Млечном Пути самую древнюю звезду из всех известных человечеству. Таковым, по мнению исследователей из Испании, является объект под названием J0815 + 4729.