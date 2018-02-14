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В США сделан снимок НЛО, преследовавшего самолёт

Сегодня, 01:15

В США сделан снимок НЛО, преследовавшего самолёт в небе над Бруклином. Это удалось местному жителю, вышедшему на крыльцо своего жилища.

На фотографии отображено то, как непонятный объект буквально совершает преследование коммерческого авиалайнера. При этом НЛО находится от него на небольшом расстоянии.

Американец разместил фото в Сети, предложив юзерам самим определить, можно ли считать сфотографированный объект инопланетным. Так же он проинформировал, что курс замеченного им объекта не менялся, полностью повторяя маршрут самолёта.

Сообщений в прессе США от экипажа или пассажиров того самолёта о данном инциденте пока не появлялось.


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