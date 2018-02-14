Ученые: Чаще ходят "налево" те, кто доволен сексуальной жизнью с партнером

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Ученые из Флориды заявляют, что по результатам их исследования выяснилось, что регулярная сексуальная жизнь супружеской пары толкает их на измены друг другу. Даже в том случае, если оба партнера довольны интимной стороной своих отношений.

Научные сотрудники университета Флориды провели опрос 233 пар молодоженов. Исследование длилось 3,5 года. В ходе него испытуемых просили поделиться подробностями об сексуальной жизни в семье и на стороне.

Далее опрошенным показывали снимки, на которых были достаточно симпатичные люди, и наблюдали за мгновенной реакцией глаз испытуемых. Ученые считают, что те, кто смотрел на фотографии дольше среднего показателя, являются склонными к супружеской измене.

Самыми "неверными" оказались удовлетворенные семейным интимом люди. Данный факт эксперты пояснили тем, что даже несмотря на регулярный и качественный секс с супругом, человек все равно будет искать новые ощущения с другим партнером на стороне.

Кстати, мужчины с красивыми женами не так часто могут ходить "налево", как женщины с красивыми мужьями.