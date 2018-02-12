Астролог: Крушение Ан-148 произошло из-за затмения

Вчера, 21:10

Астролог Азамат назвал истинную причину катастрофы 11 февраля, в которую попал АН-148. Адепт магии увидел затмение, которое спровоцировало гибель 71 человека на борту разбившегося самолета.

Авиакатастрофа самолета Ан-148, которая произошла недалеко от Домодедово 11 февраля, собрала вокруг себя многих ученых, в том числе и астрологов. Это произошло потому, что крушение случилось при загадочных обстоятельствах. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился. Итогом авиакрушения стала гибель 71 пассажира. Один из астрологов по имени Азамат рассказал, что такие трагедии могут происходить по некоторым астрономическим сочетаниям.

Как и в большинстве авиакатастроф 11 февраля наблюдалось затмение, что и спровоцировало пагубные последствия. Также адепт магии сообщил, что расположению авиакрушения способствовали и размещенные планеты 11 февраля. Солнце с Меркурием сошлись в поражении Водолея на уровне 8-го дома. Именно такое положение на астрокарте предполагает большую вероятность катаклизмов в небе, аварий глобальных масштабов.