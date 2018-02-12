Стивен Хокинг прогнозирует переселение человечества с Земли

Вчера, 20:32

По прогнозам Стивена Хокинга, человечество скоро изменит свое место жительства, покинув навсегда Землю. Это произойдет по причине самосохранения, так как условия для дальнейшего существования на планете станут непригодными.

Знаменитый физик Стивен Хокинг уверен, что обитатели нашей планеты должны продолжать изучать космическое пространство более радикально. Ведь в скором будущем им придется добровольно покинуть Землю. По некоторым умозаключениям ученого, жизненные условия на планете могут стать непригодными для дальнейшего существования человека. Но для продолжения жизни вне земли нужна подходящая планета с аналогичными условиями.

Хокинг уверяет, что потребность в воздухообмене человека может прекрасно осуществлять магнитосфера, которая есть на планете TRAPPIST-1e. Также здесь присутствует и вода, а также источники нужной энергии. В настоящее время этот космический объект необитаем, но в развитием науки противоположность вполне может стать реальностью.