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Tesla Roadster Илона Маска мимо пояса астероидов движется к Марсу

Вчера, 20:20

Первый запущенный в Космос автомобиль Tesla Roadster Илона Маска изменил траекторию движения. Джонатан Макдауэлл сообщил об этом Live Science.

Первый в мире космоавтомобиль Tesla Roadster был запущен 8 февраля и отправлен в путешествие к Марсу тяжелой ракетой Falcon Heavy. На данный момент машина находится на орбите Земли и продолжает бороздить просторы Космоса. По предварительным данным, Tesla Roadster должен был следовать к поясу астероидов. Однако имущество Илона Маска продолжает движение к Марсу. Информацию сообщает американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Предварительной датой приближения космомобиля к Марсу ученые указывают средину лета (июль) 2018 года. На сегодняшний день многие жители Земли продолжают активно следить за путем следования Tesla Roadster.


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