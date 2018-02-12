Tesla Roadster Илона Маска мимо пояса астероидов движется к Марсу

Вчера, 20:20

Первый запущенный в Космос автомобиль Tesla Roadster Илона Маска изменил траекторию движения. Джонатан Макдауэлл сообщил об этом Live Science.

Первый в мире космоавтомобиль Tesla Roadster был запущен 8 февраля и отправлен в путешествие к Марсу тяжелой ракетой Falcon Heavy. На данный момент машина находится на орбите Земли и продолжает бороздить просторы Космоса. По предварительным данным, Tesla Roadster должен был следовать к поясу астероидов. Однако имущество Илона Маска продолжает движение к Марсу. Информацию сообщает американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Предварительной датой приближения космомобиля к Марсу ученые указывают средину лета (июль) 2018 года. На сегодняшний день многие жители Земли продолжают активно следить за путем следования Tesla Roadster.