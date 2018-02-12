Ученые: Тараканы живут на планете более 300 млн лет

Вчера, 20:25

Как известно, тараканы являются одними из самых живучих существ на земле и способны пережить ядерную войну. Даже дезинсекторам не всегда удается очистить дом от этих существ. Также ученые могут утверждать, что эти насекомые существовали еще задолго до появления людей.

Недавно профессор Томас Бургиньон из Института науки и технологий Окинавы (Япония) вместе со своими коллегами провел новое исследование, вследствие которого вплыли интересные факты. Группе специалистов удалось выяснить, что тараканы существуют на Земле уже более 300 млн лет. Исследования заключались в восстановлении биогеографической истории тараканов. Ученым удалось проследить ключевые эволюционные моменты данных насекомых.

Было установлено, что практически все семейства тараканов впервые эволюцоинировали во время распада объединявшего практически всю сушу Земли 335—175 млн лет назад, сверхконтенента Пангея. Им пришлось подстраиваться к новым условиям окружающей среды. Так как они не могут совершать перелёты на большие расстояния, их распространение вызывало много вопросов. Теперь ясно, что они путешествовали, как на плотах, на отделяющихся от Пангеи контенентах.