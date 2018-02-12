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Ученые на картине Леонардо да Винчи увидели пришельца

Вчера, 21:05

Ученые рассмотрели картину Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель» по-новому. Специалисты увидели в искусстве силуэт пришельца. По их предположению, отличительной чертой является узкий как щелочка рот и огромные глаза.

Специалисты уверенны, что да Винчи мог писать картины с инопланетян. К такому предположению пришли ученые после детального изучения картины «Иоанн Креститель».

В силуэте, изображенном на картине, замечены черты инопланетного присутствия. Интересным стало изображение черного фона на картине, поскольку Леонардо да Винчи всегда свои творения дополнял пейзажами. Художник решил написать его в виде холеного, откормленного юноши, а другие деятели искусства всегда в особе Крестителя видели мужчину.

Удивительным фактом является также то, что художник показал рядом с ним еще одного странного, непонятного и, скорее всего, неизвестного его современникам существа.


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