Виртуальная реальность назвали лекарством для параноиков

Вчера, 19:42

Оказывается, погружение в виртуальную реальность может уменьшить или вовсе исключить паранойю и тревожность. Суть такой терапии состоит в том, что нужно совмещать взаимодействие в виртуальной реальности с другими людьми.

Нидерландские ученые провели массу исследований, согласно которым 90% людей страдают паранойей, что заставляет их придумывать несуществующие проблемы и угрозы. Некоторые люди избегают общественных мест, таких как общественный транспорт, кафе или супермаркеты. Такие люди обычно проводят свободное время в одиночестве.

В ходе экспериментов участники, ранее получавшие стандартное лечение, были разделены на две группы, одна из которых практиковалась в виртуальной реальности. Благодаря такому необычному лечению участники переживали свои страхи и учились решать проблемы, вызывавшиеся параноидальными мыслями.

Такое исследование показало, что терапия хоть и не увеличила время пребывания параноиков в социальной среде, но улучшило качество взаимодействия. Поэтому ученые могут смело утверждать, что добавление виртуальной реальности к стандартным упражнениям помогут снизить параноидальные мысли человека и ощущение тревоги, а также способствует благоприятному поведению в социальном обществе и различных ситуациях.