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Ученые назвали самое маневренное и быстрое животное на Земле

Вчера, 19:25

Согласно исследованиям, пауки-крабы являются самыми ловкими и прыткими живыми созданиями на всей планете Земля. Так сообщили американские исследователи.

Такие пауки имеют возможность разворачиваться на 360 градусов и наносить меткий удар по жертве только лишь за восьмую долю секунды. Согласно информации ученых из калифорнийского исследовательского университета в Мерседе (США), далеко не все пауки используют паутину для поимки пищи. Примерно 50% следят за жертвой и пытаются словить ее, совершив прыжок. Другие насекомые, такие как пауки-крабы, нападают на потенциальную жертву сидя в засаде.

Известно, что большинство насекомых и другие беспозвоночные больше всего являются сильными и меткими животными. Биологи из Калифорнии обнаружили, что пауки-крабы, живущие в домах или лесах Южной и Восточной Азии, относятся к числу подобных метких насекомых.

Оказалось, что это происходит благодаря хорошо развитой анатомии лап и необычному поведению, которое позволяет мгновенно поворачиваться и ловить добычу, вонзая в нее зубы. Это все происходит буквально за 0,12 секунды. Интересно, что изучение подобного поведения пауков может помочь при создании ловких роботов.


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