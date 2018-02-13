Учёные назвали особенность, объединяющую всех разумных существ

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Американские учёные из Университета Джорджии установили отличительную особенность всех существ, наделённых разумом. По мнению исследователей, таковым является способность к самоконтролю.

Впервые этот фактор изучили ещё в 1960-х годах в Стэнфорде. Тогда был поставлен эксперимент на маленьких детях, которым предлагали получить один зефир сразу или подождать некоторое время и получить в награду ещё один зефир. В большинстве случае участники брали себя в руки и дожидались двойного вознаграждения. В этот раз учёные взяли в качестве подопытных шимпанзе. Выяснилось, что животные, как и люди, способны контролировать и подавлять свои позывы в корыстных целях.

Ранее учёные из Индии привели доказательства того, что курица умнее человека. Исследователи провели ряд экспериментов, по итогам которых пришли к подобному выводу. Специалисты изучили геном птиц, обитающих в разных уголках планеты.