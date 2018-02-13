Специалисты рекомендуют худеть всем женщинам до зачатия

Сегодня, 05:30

Специалисты из России рекомендуют всем женщинам избавиться от лишнего веса до зачатия ребенка, чтобы малыш не страдал ожирением в будущем.

Екатерина Пырьева, руководитель лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», утверждает, что в тех случаях, когда женщина до беременности, или во время вынашивания малыша, набирает лишние килограммы, это точно скажется на ее ребенке негативным образом. Так, ребенок в подобных случаях подвержен повышенному риску развития у него ожирения в будущем, или склонен к нему, что связано с влиянием на метаболизм и склонность к развитию ожирения у детей таких факторов, как наследственность, генетика, пищевые предпочтения родителей.

На здоровье ребенка влияют и качество грудного молока, а также особенности питания в раннем возрасте. Специалист отметила, что у полных женщин в грудном молоке содержатся особые ферменты, которые стимулируют у младенцев быстрый рост и набор массы.

В связи с этим, эксперты советуют привести в порядок свой вес всем женщинам, а особенно тем, кто планирует ребенка.