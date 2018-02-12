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Российские астрономы опровергли теорию США об остывании Солнца

Сегодня, 15:45

Утверждения американских учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего о том, что активность Солнца к 2050 году существенно снизится, не отвечают действительности. Об этом заявили российские исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Учёные из России проанализировали доводы коллег из США и пришли к выводу, что их недостаточно для того, чтобы делать такие громкие прогнозы. Астрономы подчёркивают, что существующие данные наблюдений говорят об обратном, что активность Солнца в ближайшие десятилетия не снизится, а повысится.

Ранее американские учёные также заявили, что Земля отдаляется от Солнца, что повлечёт за собой перемены климата. Также исследователи спрогнозировали, что светило может взорваться в любой момент. Такой сценарий также достаточно печален для нашей планеты, поскольку она погибнет в считанные дни.


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