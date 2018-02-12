VistaNews.ru


Осенью 2018 года на МКС испытают «умные полки»

Сегодня, 15:16

Осенью текущего года на Международной космической станции пройдут первые испытания так называемых «умных полок» - систем хранения грузов. Разработчиком новой технологии стала Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Сообщается, что в центре нового открытия стоит на концепция «интернета вещей», что позволит экипажу станции более оперативно разгружать транспортный корабль «Прогресс» и существенно экономить время. Сегодня космонавты на МКС вручную сканируют штрих-коды на грузах и заносят их базу данных. Нововведение позволит автоматизировать данный процесс. Ожидается, что первые испытания состоятся уже осенью 2018 года.

Ранее стало известно, что Вашингтон не намерен финансировать проекты, связанные с МКС после 2025 года. В планах администрации США осуществить приватизацию дорогостоящего направления.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.