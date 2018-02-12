Осенью 2018 года на МКС испытают «умные полки»

Сегодня, 15:16

Осенью текущего года на Международной космической станции пройдут первые испытания так называемых «умных полок» - систем хранения грузов. Разработчиком новой технологии стала Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Сообщается, что в центре нового открытия стоит на концепция «интернета вещей», что позволит экипажу станции более оперативно разгружать транспортный корабль «Прогресс» и существенно экономить время. Сегодня космонавты на МКС вручную сканируют штрих-коды на грузах и заносят их базу данных. Нововведение позволит автоматизировать данный процесс. Ожидается, что первые испытания состоятся уже осенью 2018 года.

Ранее стало известно, что Вашингтон не намерен финансировать проекты, связанные с МКС после 2025 года. В планах администрации США осуществить приватизацию дорогостоящего направления.