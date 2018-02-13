Учёные: Гаджеты провоцируют хронические заболевания

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Одной из основных угроз человечества являются новомодные гаджеты, которым следует уделять меньше внимания. Такой информацией поделился во время своего выступления доктор медицинских наук профессор Юрий Рахманов.

Жизнь современного человека очень тяжело представить без гаджетов, которые созданы для облегчения наших действий. Еще десятилетие назад человек спокойно мог прожить без компьютера и мобильного телефона, а сегодня – это предметы первой необходимости.

Несмотря на такую необходимость гаджетов в современном мире, ученые бьют тревогу и рассказывают о вреде, который они могут нанести человеческому организму при частом использовании. Академик РАН доктор медицинских наук профессор Юрий Рахманин во время своей лекции, которая прошла в Алтайском государственном медицинском университете, доказал вред гаджетов.

Рахманин сообщил, что согласно статистике, на каждого россиянина в среднем приходится по 2-3 гаджета. Основной вред организму наносит электронное поле, которое исходит от смартфонов фонов, планшетов, ноутбуков и других приборов. Именно его воздействие приводит к появлению постоянных головных болей, скачкам артериального давления, постоянным недомоганиям и ослабленному иммунитету.

Сегодня в продаже появились устройства, которые подавляют вред электронного поля, но их эффективность еще окончательно не доказана.