NASA изучит туманность созвездия Печь в поисках гуманоидов

Сегодня, 02:15

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намерено тщательным образом обследовать туманность в созвездии Печь для того, чтобы выяснить, есть ли здесь следы инопланетной жизни. Внимание учёных данный объект привлёк из-за того, что в нём регулярно фиксируются таинственные явления.

Поиском внеземных цивилизаций в NASA занимаются уже долгое время, поэтому очередной проект в данной сфере ни у кого удивления не вызвал. В то же время американские астрономы уверены, что созвездие Печь не зря не лишено внимания специалистов агентства, ведь здесь постоянно замечаются странные события. К тому же созвездие достаточно легко рассмотреть на небосводе. Когда начнутся массовые исследования в ведомстве не пояснили, как не рассказали, что именно является их целью.

Ранее мы писали, что в NASA появился офицер, который отвечает за стратегию по борьбе с пришельцами.