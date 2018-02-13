Специалисты определили 7 признаков хорошего любовника

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Американские специалисты в области интимных отношений определили особенности людей в сексе. Чтобы быть хорошим любовником в постели нужно обладать определенными качествами и способностями. Известно о 7 признаках удачного секса.

Специалисты уверенны, что процесс сексуальной близости можно и важно сделать особенным и незабываемым. Однако оценить свои возможности можно используя шкалу 7 критериев. Главным признаком ученые считают любовь к самому процессу близости. Оценить свои возможности в полном объеме можно лишь при наличии расположенности к совместной деятельности.

Также важным считается умение входить в процесс прелюдии, быть открытым к партнеру и переключаться. Успешный секс прямо пропорционально зависит от уверенности в себе и самопознании. Этот пункт предполагает знание своего тела и желаний, которые нужно осуществить в сексе. Оба партнера должны погрузиться в общий процесс любви и как говорится «отдаваться» процессу на 100%.

Отличительной чертой хорошего любовника является желание доставить удовольствие своему партнеру, отодвинув свои желания на второй план. И заключительным критерием успеха является внимательность к партнеру и звукам. Эксперт по сексу Бетани Риччиарди уверен, что каждый любит слышать звуки своего партнера, испытывающего удовольствие.