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В Ростовской области обнаружены древние захоронения возрастом 3,7 тыс. лет

Сегодня, 00:45

Специалисты сообщают, что в Ростовской области обнаружено захоронение, возраст которого составляет 3,7 тысяч лет. Ранее такого богатого захоронения с хорошо сохранившимися предметами в нем не было обнаружено.

Российские специалисты археологи обнаружили в Ростовской области захоронение, которое было сделано еще во времена Трои – 3,7 тысяч лет назад. Ученые сообщают, что раскопали могилу знатной девушки, которая похоронена в наряде невесты. Известно, что на захоронение наткнулись в западном регионе области.

Напомним, что самый древний курган в данном регионе был обнаружен в 2017 году, сообщает руководитель экспедиции Вера Ларенок. Ценность его очень высока, ведь он не был разграблен, а все его содержимое могут изучить современники. По предварительным данным, в могиле найдено много женских украшений из бронзы и матового стекла. Как известно, во времена Трои они ценились на уровне с золотыми. В волосы покойной были вплетены бусы из морских раковин, которые в те времена доставали со дна Индийского океана.

Особого внимания ученых заслуживают сердоликовые бусы, которые были обнаружены в захоронении. Каждая бусина в них была обработана механическим способом, что свидетельствует о наличии токарного станка у современников погребенной.


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