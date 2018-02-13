Ученые изобрели инъекцию, восстанавливающую хрящевую ткань

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В США ученые университета Южной Калифорнии изобрели особую инъекцию, благодаря которой хрящевые ткани будут постепенно восстанавливаться, тем самым это может отсрочить необходимость операции.

Инъекция, которая в будущем может спасти здоровье многих, имеет название RCGD 423, она вступает в реакцию с рецептором Gp130. Воздействие на этот рецептор поможет хрящевой ткани быстрей восстанавливаться, ведь блокирует сигналы, которые приводят к воспалению суставов. Действие данного лекарства было протестировано на тканях хрящей грызунов в лабораторных условиях. В ходе этого эксперимента у крыс наблюдалось ожидаемое восстановление.

В ближайшее время будут проводить испытание этой инъекции на пациентах с остеопорозом и ювенильным ревматоидным артритом. Если все пройдет успешно, то медицина добьется больших успехов, помогая еще больше людям.