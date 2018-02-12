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Легендарный Базз Олдрин рекламирует рюкзаки с изображением Марса

Сегодня, 00:20

Известный экс-астронавт Базз Олдрин в свои 88-лет успешно рекламирует рюкзаки с изображением Красной планеты, которые выпустил бренд Sprayground.

Известно, что один из первых космонавтов, ступивший на поверхность Луны, соглашается рекламировать товары, необходимые для освоения Марса.

Ветеран космонавтики верит, что однажды наступит момент, когда будет необходимо покинуть планету Земля и переселится на Марс.

Рюкзаки, рекламируемые легендарным космонавтом, оснащены 8 солнечными панелями, USB-разъемами для зарядки батарей и аккумулятором, также они имеют изображение планеты Марс. Стоимость рюкзака составляет 150 американских долларов.

Напомним, что ранее участник программы «Аполлон 11» ходил по подиуму в серебрянном костюме из коллекции «Жизнь на Марсе: осень-зима 2035» на неделе моды в Нью-Йорке.


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