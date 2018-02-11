VistaNews.ru


Ученые составили ТОП опасных вредных привычек

Вчера, 20:50

Ученые проанализировали все вредные привычки людей. В результате составили рейтинг и информационные блоки по поводу всех негативных процессов, которые сказываются на здоровье. Теперь ученые знают взаимосвязь действий человека и вреда для него самого.

Хруст пальцами знаком многим, однако есть «подводные камни» в этом процессе. Любителям этой привычки в будущем грозит слабая хватка и опухшие руки. Также повышается риск возникновения артрита.

Кусание ногтей является самым простым способом подхватить инфекцию или ОРВИ. В результате страдают ногти, кожа и зубы. За этим занятием замечена Лера Кудрявцева.

Недостаток сна может спровоцировать: усталость мозга, нарушение функций памяти, повышенное давление, проблемы с сердцем, диабет, дипрессию.

Облегающие джинсы негативно влияют на кровоснабжение тела и нарушают деятельность нервных окончаний, что приводит к парестетической мералгии.

Высокая громкость в наушниках приведет в будущем к преждевременной потере слуха.

Использование гаджетов перед сном портит сон и зрение людей. Каждодневная пагубная привычка может привести к раку, диабету, ожирению и проблемам с сердцем.

Обжорство также является не здоровой привычкой, поскольку негативно влияет на состояние кожи, волос и приводит к ожирению. Этой вредной привычкой после новогодних праздников заразился Максим Галкин.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.