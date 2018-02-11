Ученые составили ТОП опасных вредных привычек

Вчера, 20:50

Ученые проанализировали все вредные привычки людей. В результате составили рейтинг и информационные блоки по поводу всех негативных процессов, которые сказываются на здоровье. Теперь ученые знают взаимосвязь действий человека и вреда для него самого.

Хруст пальцами знаком многим, однако есть «подводные камни» в этом процессе. Любителям этой привычки в будущем грозит слабая хватка и опухшие руки. Также повышается риск возникновения артрита.

Кусание ногтей является самым простым способом подхватить инфекцию или ОРВИ. В результате страдают ногти, кожа и зубы. За этим занятием замечена Лера Кудрявцева.

Недостаток сна может спровоцировать: усталость мозга, нарушение функций памяти, повышенное давление, проблемы с сердцем, диабет, дипрессию.

Облегающие джинсы негативно влияют на кровоснабжение тела и нарушают деятельность нервных окончаний, что приводит к парестетической мералгии.

Высокая громкость в наушниках приведет в будущем к преждевременной потере слуха.

Использование гаджетов перед сном портит сон и зрение людей. Каждодневная пагубная привычка может привести к раку, диабету, ожирению и проблемам с сердцем.

Обжорство также является не здоровой привычкой, поскольку негативно влияет на состояние кожи, волос и приводит к ожирению. Этой вредной привычкой после новогодних праздников заразился Максим Галкин.