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SpaceX отправит туристов вокруг Луны в 2018 году

Сегодня, 04:30

Американская корпорация SpaceX намеревается отправить в 2018 году двух туристов в полет вокруг Луны. Будущие космические путешественники, чьи имена Илон Маск и его коллеги не разглашают, уже внесли предоплату за свой полет.

Запуск ракеты-носителя, которая отправит двух туристов к Луне, состоится с мыса Канаверал (Флорида, США) в текущем году. Данный полет станет первым за 45 лет путешествием человека в дальний космос. Туристы, чьи имена в SpaceX пока что не разглашают, уже внесли за свой будущий облет Луны предоплату.

Помимо туристической миссии, Илон Маск и коллеги намерены запустить к МКС космический аппарат Crew Dragon, способный летать в автоматическом режиме. Также SpaceX поблагодарила за финансовое содействие агентство NASA.


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