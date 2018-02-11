В Чили установят точнейший спектрограф Espresso для поиска подобных Земле экзопланет

Вчера, 19:50

Ученые в области астрономии планируют установить в пустыне Атакама (Чили) спектрограф Espresso, являющийся самым точным и наиболее мощным в своем роде. С помощью суперсовременного спектрального прибора специалисты намерены найти в космосе подобные Земле экзопланеты.

Спектрограф Espresso будет работать в чилийской пустыне Атакама в паре с четырьмя массивными телескопами VLT. Суперточное и рекордно мощное оборудование позволит ученым-астрономам провести максимально эффективные поиски расположенных за пределами Солнечной системы экзопланет, подобных Земле. К слову, спектрограф Espresso по мощности в 10 раз превосходит любого из своих предшественников. Ровно год спектральный прибор пролежал в металлическом цилиндре, поддерживающем внутри себя температуру в 150 градусов по Цельсию ниже нуля. Выбор Атакамы местом для установки Espresso ученые объяснили идеальным безоблачным небесным пространством чилийской пустыни.

Суперсовременный спектрограф в паре с телескопами VLT продолжит активные исследовательские работы за пределами Солнечной системы. Ученые все еще рассчитывают найти экзопланету, идеально подходящую для жизни человечества.