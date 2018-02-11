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Учёные: Ледниковый период начался из-за возгорания Земли

Вчера, 19:02

Учёные полагают, что ледниковый период возник по причине крупного возгорания Земли. Так, исследователи установили, почти 13 тысяч лет назад произошёл мощный пожар, который был вызван падением частей пролетающей кометы.

Облака из пыли обхватили планету, это положило начало ледникового периода. До этого образованные ледники отступали, но природа заставила их вновь расшириться. Человечество и животные испытывали недостаток пищи. Кроме этого, всё живое было вынуждено приспосабливаться к новому климату. Природные катаклизмы повлияли на изменение течений океанов.

Ранее стало известно, что учёные попали в пределы огромных ледников Антарктиды. Там проводятся исследования для того, чтобы узнать температуру воды под ледниками. Существует гипотеза, что в нынешнее время она теплее, чем полсотни лет назад, когда были произведены последние замеры.


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