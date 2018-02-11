Биохакеры с помощью научных достижений планируют жить 200 лет

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Биохакерами являются люди, которые благодаря самым новым научным достижениям превращают себя в долгожителя или суперчеловека. Таким образом они планируют прожить еще 200 лет.

Биохакеры, пытающиеся обмануть природу и продлить свою жизнь, появились в России в октябре прошлого года. Тогда многие заинтересовались публикацией Сержа Фаге (на фото), который подробно описал выведенную им программу оздоровления. По профессии Серж работает айтишником. В последнее время он заинтересовался биохакингом, вследствие чего изменил свой режим сна, питание, начал принимать специальные таблетки и пищевые добавки, заниматься фитнесом и проходить специальные медицинские снимки. На все это у него ушло около 200 тысяч долларов. Разумеется, данный факт вызвал бурные обсуждения и критику.

Однако люди, "взламывающие свой организм" появились еще в 2013 году в Америке. Для биохакинга они использовали не только правильное питание, режим и спорт, но и генную инженерию, методы которой иногда являются отнюдь не безопасными.

К примеру, бывший работник НАСА Джосайя Зейнер из Калифорнии с целью нарастить мышечную массу сделал себе укол, введя ген, отвечающий за кодирование белка. На данный момент он распродает любительские наборы для экспериментов над собой. При этом, его не останавливает возможный риск онкозаболевания и других жутких последствий.