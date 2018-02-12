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NASA обнародовала свежие фотографии Юпитера с зонда Juno

Сегодня, 03:30

NASA выложила в сеть интернет новые фото Юпитера с зонда Juno. Данные снимки были произведены в результате полёта на рекордно низкой высоте. На этот раз космический аппарат смог запечатлить поверхность огромной планеты с дистанции в 3500 километров от высшей точки облаков.

Специалисты международного американского агенства могут обрабатывать получаемую информацию посредством графических редакторов, чтобы получить максимальное качество зрелищности газовой планеты. Фотоснимки отправляются в оригинальном размере на нашу планету в виде отдельно взятых фрагментов и панорам.

Работа, которая осуществляется благодаря зонду, способствует исследованию не только красного пятна данного гиганта, но и его завораживающих северных полюсов. Особого внимания заслужили рисунки, сделанные газом, которые теперь можно легко рассмотреть.


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