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Ученый из США назвал автомобиль Tesla в космосе «ненастоящим»

Сегодня, 15:02

Американский химик-ученый Ричард Сахлебен, стоявший у истоков компании SpaceX, назвал бороздящий просторы космоса автомобиль Tesla Roadster «ненастоящим». Такое впечатление возникает из-за воздействия на красный кабриолет вакуумного пространства и невесомости.

Из-за абсолютного отсутствия воздуха в космосе, снимки электромобиля Tesla Roadster выглядят настолько четкими, что начинаешь сомневаться в их подлинности, заявил Ричард Сахлебен. Разные среды, будь то воздух, вода или вакуум, по-разному изгибают лучи света, влияя на человеческое восприятие. Как итог, многим не разбирающимся в данных вопросах людям уникальный эксперимент Илона Маска показался фейковым, подытожил один из создателей корпорации SpaceX.

Ранее еще один американский ученый Уильям Кэрролл спрогнозировал судьбу электромобиля Tesla Roadster в космосе. Сотрудник Индианского университета США предсказал красному кабриолету «быструю смерть», которая наступит в результате столкновения с каким-нибудь космическим телом или под воздействием радиации.


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