Реакцию Илона Маска на полёт Falcon Heavy зафиксировали на видео

Сегодня, 14:09

Реакцию Илона Маска на взлёт Falcon Heavy сняли на видео. Данным роликом поделилось официальное отделение Международного сообщества географии США с пользователями сети интернет.

Съёмки провели в момент запуска мегатяжёлой ракеты. Было заметно, что разработчик переживал. Маск за долго до полёта неоднократно говорил, что Falcon Heavy может попросту не взлететь или даже взорваться. Именно поэтому переживания вполне обьяснимы.

На кадрах видно, как он считает секунды до начала запуска и с волнением ждёт его старт. После того, как миллиардер понял, что аппарат всё-таки поднялся в воздух, он вышел на улицу полюбоваться своими глазами на свою разработку.

Это произошло ночью 7 февраля. Большая ракета успешно полетела в космос, после чего Маск облегчённо вздохнул.